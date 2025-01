Sanremese: infattibilità nuovo stadio, incontro tra il presidente e il sindaco

Il recente responso del Ministero dello Sport, che ha sancito il no al progetto di Arena Sanremo, ha visto un nuovo capitolo scriversi nella giornata di ieri, quando il presidente dlla società Alessandro Masu ha incontrato a Palazzo Bellevue il sindaco Alessandro Mager, in un "cortese scambio di vedute" nel quale è stato commentato quanto giunto da Roma.

Il Ministero dello Sport, sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha inviato nei giorni scorsi a Sanremo il diniego a costruire lo stadio, perché sarebbe incompatibile con i lavori eseguiti nella zona di Pian di Poma, grazie a finanziamenti del Pnrr. Una missiva che non concede il via libera alle procedure per la progettazione.

La sentenza è stata una mazzata per la società, e comporta una serie di ragionamenti in merito agli impianti, che potrebbe portare a una ridiscussione dei progetti precedenti o altri scenari non ancora approfonditi. Da entrambe le parti, nel corso dell'incontro, si è manifestata apertura alla ricerca di una soluzione, anche se adesso il tutto sembra decisamente intricarsi: questo nuovo responso negativo ricevuto dalla Sanremese va a complicare l'idea di dare un volto nuovo all'ambiente, punto su cui il patron ha più volte insistito nel corso della sua esperienza.

A tutto ciò va ad aggiungersi la situazione complessa in cui si trova la squadra, che si trova a ridosso della zona retrocessione e nei confronti di cui la tifoseria si sta facendo sempre più contrariata. Per ora poco emerge dal confronto tra le parti, ma l'impossibilità di realizzare Arena Sanremo lascia diversi punti di domanda, che generano anche delle preoccupazioni nel presidente Masu: "Ad oggi ci fermiamo e cerchiamo di capire come continuare in questa avventura sportiva e commerciale dal momento che la Sanremese, come detto più volte in questi quattro anni, senza strutture idonee e agibili per generare ricavi è destinata a fallire".

Nel frattempo arriva una buona notizia da Taggia: sembra prossima a sbloccarsi la situazione dello stadio Ezio Sclavi, con il sindaco Mario Conio che ha comunicato di aver convocato Sanremese e Taggese per discutere i lavori di recupero della struttura.