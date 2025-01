Sanremo, al Casinò il convegno "Prevenzione: un approccio globale per la salute a tutte le età"

"Prevenzione: un approccio globale per la salute a tutte le età" è il titolo del convegno in programma sabato 1 marzo a Sanremo (Casinò, Sala Privata) organizzato dalle Associazioni Cuore in Movimento, Spes APS, Effetto Farfalla, Fondazione Riviera dei Fiori.

Al convengo interverranno diversi professionisti di livello nazionale per approfondire temi come l'importanza della prevenzione della salute ad ogni età, l’impatto delle nuove tecnologie sulla medicina e le soluzioni per affrontare le principali difficoltà nell’implementazione delle strategie preventive, ma anche per promuovere la condivisione di conoscenze e pratiche e la collaborazione multidisciplinare tra diverse specialità mediche. Si parlerà di prevenzione in età pediatrica, adolescenziale e avanzata, non solo a livello medico ma anche con riferimento agli aspetti psicologici e organizzativi che riguardano la salute mentale e la sfida nella sanità di oggi.

La prevenzione è una delle pietre angolari della medicina moderna e rappresenta un elemento cruciale per il miglioramento della salute pubblica e la riduzione dei costi sanitari. La prevenzione deve essere vista come un processo continuo che accompagna l’individuo in tutte le fasi della vita, dall’infanzia alla vecchiaia. I problemi che abbiamo di fronte non sono un destino ineluttabile, ma rappresentano sfide che possono essere affrontate e vinte adottando uno spirito cooperativo e di rete. Ecco la ragione di un comitato organizzatore che chiama a raccolta soggetti del terzo settore con missioni differenti, ma ideali di prospettiva comuni.

Comitato scientifico:

Dott. Carlo Serrati

Dott. Giovanni Cenderello

Dott. Giovanni Mascelli



Relatori:

Prof. Laura Sticchi: Professore associato di Igiene, Università di Genova. Responsabile ambulatorio vaccinale DISSAL.

Dott. Gianfranco Trapani: Pediatra, Direttore Centro studi Alfred Nobel, Sanremo.

Dott. Roberto Ravera: Psicologo, Direttore S. C. Psicologia ASL 1 Imperiese, docente a contratto in Etnopsicologia Università IUS Torino, fondatore e presidente della ONG Ravera Children Rehabilitation Centre in Sierra Leone.

Dott. Piero Clavario: Direttore S. C. Riabilitazione Cardiologica ASL 3 Genovese.

Dott. Marco Ambrosetti: Direttore S. C. Riabilitazione Specialistica Cardiologica ASST di Crema, Presidio Ospedale Santa Marta; Presidente della Società Scientifica Italian Alliance for Cardiovascular Rehabilitation and Prevention (ITACARE – P).

Dott. Carlo Serrati: Coordinatore DIAR Neuroscienze e Fisiatria; Vice Presidente Comitato Etico Territoriale; Neurologo e Farmacologo Clinico.

Prof. Matteo Bassetti: Prof. Ordinario Malattie Infettive, Università di Genova; Direttore dipartimento regionale Malattie Infettive; Presidente Società Italiana Terapia Antinfettiva.

Dott. Raffaele Griffo: già Primario di Cardiologia ASL 3 Genovese; Segretario Generale della Società Scientifica Italian Alliance for Cardiovascular Rehabilitation and Prevention (ITACARE – P); esperto di Sistemi di Gestione per la qualità in ambito sanitario.

Prof. Emanuele Porrazzi: Direttore Healthcare Data Science LAB and Associate Dean Master Programs LIUC Business School, Università Cattaneo – LIUC.

Il convegno è accreditato con 6 crediti ECM per le professioni sanitarie. Per iscriversi: https://t.ly/XIQwv