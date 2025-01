Ultimo giorno per l’acquisto di FLOCK prima del lancio del token

Flockerz (FLOCK), innovativa meme coin, è nella fase finale della sua prevendita, che si concluderà del tutto il 22 gennaio. Questo è quindi l’ultimo giorno per partecipare alla presale e accaparrarsi il token FLOCK al miglior prezzo possibile. Dopodiché, questo verrà lanciato sugli exchange, divenendo ampiamente disponibile per tutti gli investitori, con un potenziale aumento di prezzo rispetto a quello attuale.

La caratteristica fondamentale che ha permesso a Flockerz di raccogliere oltre 11,5 milioni di dollari è il suo modello Vote-to-Earn, che mira a formare una Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO) conosciuta come Flocktopia. La DAO mette il potere decisionale nelle mani della community di Flockerz, consentendo loro di votare sulla direzione che il token dovrebbe intraprendere.

Visita la presale di Flockerz

Potere decisionale

Ogni detentore di FLOCK, trattandosi di un token di governance, può votare su decisioni cruciali come sviluppi chiave del progetto, strategie di marketing, token burn, piani di espansione e altro ancora. In questo modo, il potere di decidere il futuro del progetto è nelle mani di chi realmente ci tiene e non di un piccolo gruppo di insider che manipola il mercato.

Non solo si può influenzare il percorso del token, ma si ottengono anche ricompense in FLOCK durante il processo. Il 25% della fornitura totale di token Flockerz è riservato alle ricompense per i detentori che partecipano attivamente attraverso le votazioni. L’unione dello “stormo” consente di creare una community forte, che partecipa attivamente a tutte le decisioni più importanti.

Perché acquistare FLOCK ora

Disponibile a un prezzo di 0,0066883 dollari per token, FLOCK ha già raccolto una cifra considerevole in finanziamenti durante la prevendita. Gli esperti prevedono un massimo di 0,8 dollari nel 2025 con un potenziale minimo di 0,2 dollari. Quindi, anche al prezzo più basso previsto, FLOCK può offrire rendimenti del 2.900%.

Questo stando naturalmente alle stime più conservative, tuttavia non è escluso che FLOCK veda una crescita 100x una volta quotata sugli exchange, dettaglio che permetterebbe notevoli ritorni. Flockerz è un token meme guidato dalla community e infatti ha già un enorme supporto su X e Telegram, con oltre 40.000 supporter totali sui due canali ufficiali.

Inoltre, il periodo storico sembra molto favorevole per le criptovalute. Donald Trump, dichiaratamente pro-cripto, essendo il nuovo presidente degli Stati Uniti, potrebbe spingere verso un'ulteriore espansione del mercato cripto. Potremmo trovarci all'inizio di un'altra corsa rialzista delle criptovalute. Questo rende importante identificare presto i "multi-bagger" con un potenziale di ritorno massiccio. E FLOCK è attualmente al prezzo più basso che si possa ottenere. Una volta quotato, si prevede un'impennata dei prezzi.

Un aspetto positivo del progetto è che solo il 20% della fornitura totale è stato offerto in prevendita. Questo significa che gli sviluppatori sono interessati a mantenere il rapporto domanda-offerta per creare abbastanza interesse nel token. Inoltre, il 10% della fornitura è stato riservato per mantenere la liquidità al momento della quotazione, salvaguardando gli investitori da eventuali shock di dumping.

Come afferma il whitepaper di FLOCK, il progetto è stato sottoposto a verifiche di terze parti, da Coinsult e SolidProof, entrambe le compagnie non hanno riscontrato vulnerabilità critiche, pertanto dal punto di vista degli smart contract, FLOCK è sicuro.

Acquistare il token è anche piuttosto semplice. Basta collegare il proprio wallet (la nostra raccomandazione principale è Best Wallet, ma potete utilizzarne anche altri, come Metamask) al sito ufficiale della prevendita di FLOCK. Dopodiché, l’acquisto può essere effettuato utilizzando ETH, USDT, BNB o anche una carta di credito. Successivamente, inserite il numero di token che volete acquistare e approvate la transazione dal vostro wallet. Questo è davvero tutto ciò che serve per possedere una delle monete meme in prevendita più calde del momento.

