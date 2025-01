“Per una civiltà della vita”, incontro di preghiera a Vallecrosia (Foto)

Un incontro di preghiera con adorazione eucaristica per la vita è previsto questa sera alle 20.45 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia.

L'evento rientra nel ciclo di incontri di "Per una civiltà della vita" organizzati nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Dopo il primo incontro formativo sulla fecondazione in vitro tra scienza, tecnica ed etica andato in scena martedì 14 gennaio presso la curia diocesana, questa sera il secondo appuntamento sarà nella città della famiglia.

Il 2 febbraio, invece, si terrà la giornata nazionale della vita, un appuntamento che si rinnova dal 1978 per decisione di San Paolo VI. Il messaggio dell'edizione 2025 è "Trasmettere la vita, speranza per il mondo" in occasione del Giubileo.