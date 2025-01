Neve nei parchi della Liguria, vice presidente Piana: "Paesaggi da cartolina per l'entroterra" (Foto)

"I parchi della Liguria si sono coperti oggi di un manto bianco. La neve, scendendo su parte del nostro entroterra lo ha trasformato in un paesaggio da cartolina. Uno scenario incantato che esalta il valore paesaggistico della Liguria. I nostri parchi già conosciuti per la loro straordinaria biodiversità, diventano in queste ore una meta imperdibile per escursionisti, appassionati di fotografia e famiglie in cerca di relax all’aria aperta. Continueremo a lavorare per valorizzare e promuovere i Parchi regionali non solo come simboli di conservazione ambientale, ma anche come volano per lo sviluppo del nostro entroterra. Le immagini spettacolari di questa giornata innevata saranno condivise dalla Regione Liguria per celebrare la bellezza di questi luoghi, con l’augurio che tante persone possano visitare e rispettare questi luoghi che sono gioielli naturali”. Lo dice in una nota Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e all’Entroterra.