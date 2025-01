Imperia, etilometri introvabili in provincia: vendite alle stelle con il nuovo codice della strada

Prima si vendeva mediamente un etilometro al mese, dopo l'introduzione del nuovo codice della strada si è saliti a 15: a confermarlo è il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Imperia Graziano Colombo, che conferma l'aumento generalizzato delle vendite in tutte le farmacie.

Si tratta di una tendenza che ha preso largo nell'ultimo mese, con il nuovo codice della strada che ha spinto molte persone a munirsi dello strumento, in modo da tutelarsi maggiormente prima di mettersi alla guida. L'aumento di domanda ha riguardato tutto il territorio nazionale e anche la provincia di Imperia non ha fatto eccezione, specie in un periodo potenzialmente critico da quel punto di vista come può essere quello di Natale e Capodanno: "La richiesta - continua Colombo - è aumentata soprattutto durante il periodo natalizio e prenatalizio, quindi ci sono state parecchie richieste in quel periodo, ma anche adesso è rimasta abbastanza alta. Era un po' che non se ne vendevano e adesso è ricominciata la fornitura".

L'improvviso aumento della domanda ha lasciato sorpresi tutti i farmacisti: "Ci sono tanti tipi di test in vendita quindi fare una vera e prorpia stima dell'aumento delle vendite è complesso, ma diciamo che se prima ne vendevamo uno al mese adesso siamo arrivati a 15-20". Per alcuni aspetti, sembra quasi di essere tornati ai tempi della pandemia, quando a essere introvabili erano le mascherine e i gel igienizzanti: a oggi, entrando in una farmacia e chiedendo un dispositivo, la risposta che si riceve è praticamente sempre la stessa: "Purtroppo li abbiamo esauriti, stiamo aspettando che arrivino quelli nuovi". E la risposta non cambia che si chiedano etilometri e alcoltest (che sono invece test salivari usa e getta).

Il problema dell'aumento improvviso della domanda ha riguardato anche i fornitori delle farmacie, che non si aspettavano una così improvvisa impennata. L'Unipharma di Bussana ha intanto fatto sapere a Colombo che entro qualche giorno dovrebbe inviare una nuova partita di alcoltest, reperiti da otto diversi tipi di aziende e che dovrebbero entrare in commercio a breve. Solo questione di tempo quindi per avere nuovamente a disposizione etilometri e alcoltest nelle farmacie.