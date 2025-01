Bordighera celebra il patrono della polizia locale: San Sebastiano (Foto)

Bordighera celebra la festività di San Sebastiano, patrono della polizia locale. In serata è stata celebrata da padre Faustino una santa messa nella chiesa dell'Immacolata Concezione, a Terrasanta, alla presenza di autorità civili e militari.

Per l'occasione erano, infatti, presenti anche il consigliere regionale Walter Sorriento, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e l'assessore Giovanni Allavena.

"La festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, rappresenta un'occasione per ringraziare il corpo della polizia locale per il lavoro che quotidianamente svolge per la nostra comunità" - dice il sindaco Vittorio Ingenito.