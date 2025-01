Assemblea SIAP a Sanremo, il segretario Traverso: "Serve personale". Ancora nessuna nomina per il primo dirigente (Foto e video)

Si è tenuta presso il Commissariato di Sanremo un'assemblea sindacale organizzata dal SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), alla quale hanno partecipato il Segretario Nazionale Roberto Traverso, il Segretario Regionale Alessandro Dondero e il Segretario Provinciale Bruno Grosso. Tra i temi principali dell'incontro, le criticità operative del Commissariato, la carenza di personale e la mancata nomina, ad oggi, del primo dirigente della polizia, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo.

"Sicuramente abbiamo parlato anche di questo", ha esordito il Segretario Nazionale Roberto Traverso. "Ne discuteremo anche con il Questore. Il Commissariato continua a svolgere le proprie funzioni a pieno regime, ma è chiaro che serve questa nomina al più presto. Tuttavia, le difficoltà del Commissariato non dipendono solo dalla mancanza del dirigente, ma soprattutto dalla carenza di personale, che qui si avverte in modo particolare".

Traverso ha sottolineato l'importanza strategica del Commissariato di Sanremo: "Questo ufficio è, di fatto, una questura nella questura. Sanremo potrebbe essere tranquillamente considerata una questura autonoma, ma gli organici non sono adeguati per affrontare la mole di lavoro e le responsabilità che derivano da questo ruolo. Anche Ventimiglia ha situazioni molto delicate, ma lì, almeno per ora, non è prevista la figura di un primo dirigente".

"Siamo qui per ribadire al Questore che questa provincia deve essere maggiormente attenzionata dal Dipartimento. È necessario rafforzare il Commissariato di Sanremo, non solo per il Festival – che rappresenta un evento di rilevanza nazionale e internazionale – ma per garantire un servizio efficiente durante tutto l’anno", ha aggiunto Traverso. "Non possiamo affrontare questi problemi solo nei giorni del Festival: sarebbe scorretto nei confronti dei colleghi che ogni giorno lavorano in una situazione estremamente complessa".

Il segretario ha poi, senza mai nominarlo, replicato al sindaco e presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, che in passato aveva minimizzato sulla presenza della mafia sul territorio del capoluogo (qui l'articolo): "Non è corretto ridimensionare questi problemi. Le infiltrazioni mafiose esistono, e non solo sotto forma di attività infiltrata, ma fanno parte del tessuto sociale urbano. Bisogna evitare di sottovalutare il problema mafioso in Liguria e lavorare per un maggiore coordinamento istituzionale". Traverso ha richiamato l’attenzione sul ruolo delle prefetture: "È fondamentale che le prefetture della Liguria si coordinino meglio per affrontare queste problematiche. Non possiamo dimenticare che il prefetto, il questore e i carabinieri hanno un ruolo primario in questo ambito, mentre i sindaci hanno un ruolo più consultivo. Sarebbe ora che i sindaci applicassero pienamente la norma sulla sicurezza urbana".

Un ulteriore punto critico sollevato riguarda le competenze della polizia locale: "La polizia locale ha competenze importanti, ma non può accedere direttamente alla banca dati SDI per svolgere attività investigativa e deve avvalersi del supporto di polizia e carabinieri. Serve un coordinamento vero e chiaro tra tutti gli attori coinvolti". Traverso ha concluso l’assemblea auspicando che l'incontro possa contribuire a sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche evidenziate: "Mi auguro che la giornata di oggi sia d’aiuto all’amministrazione per trovare soluzioni concrete che possano migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei colleghi, guardando al futuro con maggiore attenzione e progettualità".