Sanremo: incendio su un terrazzo di via Martiri della Libertà, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Qualche momento di paura, nella tarda mattinata di oggi in via Martiri della Libertà a Sanremo, per un incendio divampato sul terrazzo di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della città dei fiori che, grazie anche all’ausilio dell’autoscala, hanno spento le fiamme ed evitato il propagarsi del rogo.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto ma, fortunatamente, a parte qualche lieve danno non si registrano feriti ma un lieve intossicato, portato in ospedale. La via è rimasta chiusa qualche minuto per consentire i soccorsi.