Montalto Carpasio: discarica abusiva dei giorni scorsi, l'Amministrazione "Non verranno più tollerate situazioni del genere"

Abbiamo pubblicato nei giorni scorsi la discarica abusiva in frazione Costa a Montalto Carpasio ed oggi interviene anche la locale Amministrazione con Angelo Canobbio, Consigliere comunale.

“Chi ha commesso questo abuso – ha detto al nostro giornale - è stato rintracciato in tempi brevi grazie alle indicazioni di privati cittadini e al lavoro svolto dalle forze dell'ordine presenti sul nostro territorio. Come Amministrazione non ci siamo voltati dall'altra parte, il territorio è di tutti noi e non verranno più tollerate situazioni vergognose come quella in foto”.

L’Amministrazione ha collaborato attivamente alle indagini e grazie al prezioso servizio fornito dalle telecamere di videosorveglianza presenti è stato immortalato l'automezzo e gli autori del reato, che verranno sanzionati nel portafoglio e puniti penalmente. “Bisogna dare un segnale forte – prosegue Canobbio - affinché queste cose non accadano più”.

L'area è stata sgomberata quasi totalmente dagli stessi autori del reato, ma ovviamente questo non farà decadere le sanzioni a loro carico. Quello che è rimasto a bordo strada (macerie e sanitari risultanti dalla ristrutturazione di un bagno) erano depositati in zona già da tempo e frutto di un altro abuso, e verranno rimossi a cura dell'Amministrazione.

“Ringrazio Sanremo News per aver pubblicato lo scempio lasciato dai ‘furbetti’ – termina Canobbio – ma anche le forze dell'ordine per le indagini che hanno permesso di risalire agli autori del reato commesso e i cittadini per la fattiva collaborazione”.