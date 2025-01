Imperia: domani mattina alla Casa del Popolo il congresso provinciale del Partito della Rifondazione Comunista

Domani mattina dalle 9.30, alla Casa del Popolo in via del Collegio 3 ad Imperia, si terrà il congresso provinciale del Partito della Rifondazione Comunista.

Dopo la discussione politica e il dibattito, si svolgerà il rinnovo degli incarichi di partito. In questo scenario di guerra e corsa agli armamenti, compressione dei diritti, crescente povertà, tagli allo stato sociale, devastazione ambientale, il ruolo dei Comunisti è quanto mai attuale e necessario per rovesciare capitalismo e imperialismo, ristabilire giustizia sociale ed economica, garantire a tutti e non solo a pochi la fruibilità di diritti e beni comuni.