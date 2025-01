Sanremo: la Primaria 'Rubino' accoglie una vera amante degli animali, una vera e proria lezione di amore

Le classi prima insieme alle terze e quarte della scuola Primaria 'A.Rubino' di Sanremo hanno accolto la scrittrice-toelettatrice ed amante degli animali Elisa De Angeli. Con la sua naturale gentilezza e passione ha intrattenuto i bambini per circa un'ora, raccontando loro la sua meravigliosa esperienza di recupero di animali maltrattati che l’hanno portata ad avere una vera e propria fattoria in casa: cani, oche, papere, galline, gatti, cavalli… insomma una vera e propria moderna 'Arca'.

Ha invitato a riflettere sul rapporto, al quale non diamo sempre il giusto peso, tra l’amore incondizionato di un cane e il suo padrone dimostrando così quanto sia crudele la piaga dell’abbandono. Per questo ha presentato il suo libro “Un legame indissolubile: le avventure di Leonardo e Alfa”, storia di un bambino che decide di adottare un cane anziano dal canile e liberarlo dalla prigione.

I bambini sono rimasti colpiti dalla sua storia, dalla lettura di un brano del libro e hanno accolto con gioia i suoi insegnamenti.

I bambini di oggi sono il nostro futuro e se ciò che diceva Kant fosse vero, cioè “si capisce il cuore di un uomo da come tratta gli animali”, allora questi bambini che hanno accolto pienamente le parole di Elisa trasformeranno il mondo in un posto migliore. "Grazie Elisa - dicono dalla scuola - per dedicarti così tanto al benessere di esseri che chiedono così poco ma che regalano così tanto! Continua cosi!"