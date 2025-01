Commercio e artigianato, lunedì al via il nuovo bando per le assunzioni: ecco le info di Confesercenti

Lunedì 20 sarà disponibile online il nuovo bando assunzionale dedicato al settore del commercio e dell'artigianato. Confesercenti è a disposizione per fornire assistenza per la pratica e tutte le info e dettagli utili scrivendo via mail all'indirizzo confesercenti.imperia@catliguria.it.

Ecco i principali punti del bando:

Beneficiari:

Imprese piccole e micro con sede operativa in Liguria interessata dalle assunzioni all’interno di un comune non costiero (tipologia A), cooperative o loro consorzi/Rete (tipologia B) che:

- abbiano almeno un’unità produttiva nel territorio regionale ligure;

- siano in regola con l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro [in caso di assunzioni di soci lavoratori, applicano integralmente il CCNL di settore (commercio e artigianato), sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo e maggiormente rappresentative]

- siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, la normativa in materia di sicurezza del lavoro, le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99.

- siano regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente e risultano attiva/o;

- esercitino la propria attività di impresa alla data di presentazione della domanda di bonus assunzionale;

- non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii;

- abbiano Codice Ateco tra quelli ammessi da bando (vedi Cassa Commercio e Garanzia Artigianato);

Contratti di lavoro am,essi: a tempo determinato/indeterminato con soggetti privi di rapporti di lavoro in essere (salvo quelli di lavoro intermittente), stipulati a decorrere dalla data del 1 giugno 2024, se ancora in essere alla data di presentazione della domanda e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto.

Dotazione: € 5 mln (di cui 2 mln riservati a TIPOLOGIA A) di fondi FSE+

Domande: dal 20/01/2025 al 29/05/2025 (salvo esaurimento fondi), su bandi on-line FILSE

Procedura: a sportello (con graduatoria quindicinale su base durata contratto e, a parità di punteggio, su base data di presentazione)

Regime: “De minimis”