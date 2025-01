Sanremo: liquami e miasmi in salita San Marta, la segnalazione e la preoccupazione dei residenti (Foto)

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che, in salita monte Marta a Sanremo nei pressi dei civici 3/5, persiste dall'estate scorsa una perdita fognaria che si riversa nel vicolo:

“I miasmi e lo scorrimento dei liquami creano condizioni di pericolo per la salute dei residenti. Non si possono più aprire le finestre senza venire investiti dagli odori stessi e, per accedere alla nostra proprietà dobbiamo camminare nei liquami. Si è anche creato un buco nel mattonato che è pericoloso per chi cammina a piedi ed abbiamo segnalato più volte a Rivieracqua ma, i tecnici che sono intervenuti con solerzia, hanno stabilito che il guasto è nel punto di congiunzione tra una linea privata (non nostra) e quella pubblica. Ci dicono di aver comunicato la questione agli uffici comunali e dell'Asl ma, ad oggi nessuno ha ancora provveduto a riparare il guasto. Le nostre finestre sono esattamente sopra al punto in questione e noi per entrare in casa dobbiamo scritto calpestare questo schifo”.