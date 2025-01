Santo Stefano al Mare: inaugurato il nuovo ‘Centro gioco’ in piazza Scovazzi, uno spazio dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni

E’ stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo “Centro Gioco” in Piazza Scovazzi, un progetto realizzato dall’amministrazione comunale, un’iniziativa realizzata grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia ed alla collaborazione con l’associazione l’Ancora.

Uno spazio aggregativo dedicato ai ragazzi di un ‘età compresa tra i 6 ed i 13 anni, che sarà aperto tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 16:30 alle 18:30. E’ prevista una proposta variegata di attività:

- il Gioco al Centro! - un percorso alla scoperta del gioco e dei giochi come strumento di relazione e di benessere: sperimentazioni, laboratori di costruzione con materiali poveri, riflessioni sulle emozioni e le dinamiche che il gioco ci permette di vivere (sia in presenza che online) - rivolto ai ragazzi e alle ragazze 6/13 anni;

- "pensare il futuro del territorio" un percorso di ascolto dei giovani del territorio per definire le nuove azioni emergenti per il benessere della popolazione giovanile - rivolto ai ragazzi e le ragazze 10-13 anni;

- un laboratorio sull'educazione alimentare collegato ad una serie di uscite organizzate sul territorio alla scoperta delle eccellenze dell'alimentazione mediterranea - rivolto ai ragazzi e alle ragazze 6/13 anni;

- laboratori ludici ed emozionali per aumentare la consapevolezza del corpo, della socialità, della relazione nell'ottica del rispetto, della parità di genere, della multiculturalità e della sostenibilità - rivolto ai ragazzi e alle ragazze 6/10 anni;

- uno spazio compiti per supportare i ragazzi e le ragazze in difficoltà con la scuola (mentoring finalizzato ad un corretto metodo di studio e supporto alla motivazione in contrasto alla dispersione scolastica) - rivolto ai ragazzi e alle ragazze 6/13 anni

“Un progetto - commenta la Consigliera Comunale raffaella Milli - che coinvolge i giovani del nostro borgo, che da loro un luogo di aggregazione sicuro sia per giocare, sia per essere supportati nello studio. Un servizio che abbiamo fortemente voluto come amministrazione comunale, importante non solo per i ragazzi, ma anche per le loro famiglie. L’ampia offerta di attività favorisce la crescita personale dei ragazzi, aumenta la consapevolezza e da l’opportunità di creare relazioni sociali. Inoltre, è importante ascoltare i loro bisogni e la loro visione del territorio, per creare una comunità più inclusiva e rispettosa del benessere di tutte le fasce di età. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, che ha un’importante valenza sociale per la nostra comunità”.

“Un progetto - conclude il Consigliere comunale Remo Ferretti - finalizzato anche a contrastare l’abbandono scolastico, supportando i ragazzi in difficoltà nello studio e accompagnandoli nel percorso di crescita, in un ambiente stimolate dove ogni ragazzo possa ritrovare motivazione, fiducia e opportunità di successo".