Sanremo, “Il bambino dall’occhio blu”: Paola Ravani a Villa Nobel con un libro dedicato al coraggio di essere se stessi

Nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli domenica 19 gennaio, alle 16.30, a Villa Nobel (sala interna) con“Sa(n)remo Lettori Junior”: Paola Ravani presenterà “Il bambino dall’occhio blu” (Einaudi Ragazzi), una storia di accettazione e fiducia in sestessi.

Il libro racconta le avventure di Artur, un bimbo che ha un pessimo rapporto con il suo occhio sinistro. È blu chiaro, sembra di cristallo. Sarebbe bello, se l'altro non fosse marrone scuro. Una rarità che attira l'attenzione e suscita curiosità. Artur detesta a tal punto il suo occhio blu che per eliminare quella che crede un'imperfezione le prova tutte, con risultati spesso disastrosi. Con leggerezza e ironia Paola Ravani riesce a portare il lettore nello straordinario mondo dei bambini, dove tutto appare possibile e le riconciliazioni, in primis con se stessi, aprono nuove, straordinarie opportunità.

“Sa(n)remo Lettori Junior” è composto da appuntamenti dedicati ai più piccoli e rappresenta la novità di “Sa(n)remo Lettori”,la rassegna letteraria che vanta nomi tra i più prestigiosi del panorama letterario contemporaneo, ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile (docente di lettere del Liceo Cassini)eproposta dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali.

Domenica pomeriggio è previsto l’accompagnamento musicale dei Breakboxesacoustic duo.A moderare l'incontro, Loredana Pippione con Francesca Rotta Gentile.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al seguente link

https://www.eventbrite.it/e/paola-ravani-sanremo-lettori-junior-202425-tickets-1034853914917

Paola Ravani vive a Sanremo: scrittrice di libri per bambini e ragazzi, promuove la lettura nelle scuole e in rassegne letterarie curando laboratori di lettura animata, improvvisazione teatrale e scrittura creativa. Da oltre 20 anni collabora con direzioni scolastiche, associazioni e istituzioni in progetti culturali, educativi e di prevenzione a tutela dei minori.Con la casa editrice Einaudi Ragazzi ha pubblicato i romanzi “L' Isola dei Pescecani”(collana Carta Bianca) e “Il bambino dall'occhio blu” (collana Storie&Rime). Nel corso delle numerose iniziative su tematiche che coinvolgono i giovani - dal contrasto al bullismo alla violenza di genere, dall'educazione alla legalità, dal rispetto dei diritti dei bambini a quelle degli adolescenti- quale volontaria ha incontrato migliaia di studenti, anche in collaborazione con il Comitato Unicef di Imperia.Per l’impegno a favore dell'infanzia e dell'adolescenza ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti tra i quali il "San Segundin d'Argentu" della Città di Ventimiglia, l'Encomio Solenne conferito dal Dipartimento della P.S. e la nomina a Ufficiale all'Ordine e al Merito della Repubblica Italiana.

Gli incontri si svolgono con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria, sono gratuiti per tutta la cittadinanza, riconosciuti come formazione docenti e inseriti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione.