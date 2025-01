Festival di Sanremo 2025: oltre al 'Villaggio' sotto il Casinò torna Radio Kiss Kiss in piazzale Vesco

Mentre cresce l’attesa per il Festival di Sanremo di febbraio, giorno dopo giorno arrivano le diverse conferme sulla partecipazione delle radio nazionali alla kermesse canora matuziana, con postazioni in diverse zone della città, oltre al classico ‘Villaggio’ sotto il Casinò.

In attesa di sapere se in piazza Muccioli tornerà anche quest’anno Rds, viene confermata nuovamente la struttura dell’emittente napoletana Radio Kiss Kiss in piazzale Vesco, di fronte alla Capitaneria di Porto. Lo scorso anno venne installate una enorme struttura prefabbricata, da dove la radio ha trasmesso per tutta la settimana del Festival.

Anche quest’anno, come tra l’altro annunciato anche dall’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, tutti gli editori radiofonici nazionali stanno lavorando ad una vera e propria ‘invasione’ della città per seguire con grande attenzione il Festival della Canzone. Un’altra conferma dell’interesse attorno all’appuntamento musicale, nonostante la massiccia copertura della Rai.