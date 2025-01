'Fai la scelta giusta', la guida della Camera di Commercio per gli studenti di medie e superiori di Imperia

Il Ministero dell’Istruzione ha prorogato i termini per le iscrizioni scolastiche 2025-2026: la nuova finestra va dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025. La Camera di Commercio Riviere di Liguria per supportare giovani e famiglie nella scelta dei percorsi ha realizzato la guida on line “Fai la scelta giusta”, strumento di orientamento rivolto ai giovani, in uscita dalle scuole medie e superiori, che intendono proseguire gli studi o valutare le opportunità lavorative del territorio.

«La guida – spiega il segretario generale della Camera di Commercio, Marco Casarino - collega le richieste dal mercato del lavoro con i percorsi di studio presenti in provincia aiutando i giovani a coniugare al meglio le attitudini con le competenze richieste da chi assume. Questa guida – prosegue - nasce da un bisogno: ridurre il mismatch (disequilibrio) tra domanda e offerta di lavoro sul territorio imperiese offrendo a studenti, famiglie e docenti orientatori, più informazioni possibili per scegliere con consapevolezza il percorso che condurrà i giovani al lavoro. Come Camera – prosegue Casarino - stiamo moltiplicando le azioni in questo senso attraverso percorsi strutturati di orientamento nelle scuole, tavoli di certificazione delle competenze degli studenti, diffusione e monitoraggio dei dati Excelsior sulle richieste occupazionali delle imprese imperiesi e liguri. Oggi aggiungiamo “Fai la scelta giusta” e, da febbraio, avvieremo incontri informativi mensili con le famiglie».

La Guida si scarica dal sito rivlig.camcom.gov.it (link diretto https://www.rivlig.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/OR_LAV/GUIDA_SCELTA/2024/Failasceltagiusta_IM_2024_web.pdf).

Che cosa contiene “Fai la scelta giusta”

· Uno sguardo alle possibili esigenze del mercato del lavoro dei prossimi anni, prendendo spunto dalle previsioni dei fabbisogni occupazionali 2024-2028.

· I dati territoriali più significativi che emergono dalle statistiche ISTAT sul mercato del lavoro, dalle statistiche INPS sulle retribuzioni, dalle indagini Excelsior sulle necessità di personale nelle imprese e dai dati del Registro Imprese.

· Un approfondimento sulle competenze trasversali oggetto dell’Indagine Excelsior, con un particolare focus sulle competenze digitali e sulle competenze green.

· Un set di schede dedicate agli indirizzi di studio con sintetizzati i principali dati sulle opportunità di lavoro espresse dalle imprese della provincia di Imperia, le previsioni di fabbisogni professionali e formativi al 2028, una sintesi dell’offerta formativa della provincia (licei, istituti tecnici, istituti professionali, IeFP – percorsi di Istruzione e formazione professionale) e una panoramica sull’istruzione terziaria (ITS Academy e Università degli Studi di Genova).

· Un set di schede dedicate ai settori economici della provincia imperiese, in cui si presentano i principali dati sulle imprese e sui relativi lavoratori dipendenti e indipendenti tratti dal Registro Imprese, le esigenze di nuovo personale espresse dalle imprese e i fabbisogni professionali e formativi previsti per i prossimi 5 anni.

· La guida si conclude con una mappa di navigazione tra i settori economici e gli indirizzi di studio della scuola secondaria, dell’ITS Academy, degli IFTS (istituti di Istruzione e formazione tecnica superiore) e dei principali percorsi universitari.

Prospettive occupazionali 2024-2028 in Liguria

Le proiezioni delle prospettive occupazionali 2024-2028 in Liguria – fonte Unioncamere, Ministero del Lavoro, Excelsior - segnalano una spinta al lavoro, tenuto conto degli effetti positivi del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnnr), con ingresso di 94 mila lavoratori. I fabbisogni totali per livello di istruzione riguardano per il 46% gli Istituti tecnici e professionali, per il 36% l’istruzione terziaria (Università e ITS Academy), per il 14% la formazione inferiore al secondo ciclo di istruzione. Il fabbisogno dei diplomati liceali è rappresentato da una quota marginale pari al 4%, ma perché di massima si prevede la prosecuzione degli studi nell’istruzione terziaria. I fabbisogni totali per macro settore economico riguardano i Servizi (69%), l’Industria (11%), la Pubblica amministrazione (11%) e le Costruzioni (9%).

Più nel dettaglio, osservando le entrate per gruppo professionale, le professioni qualificate nel commercio e nei servizi vanno ad assorbire la maggior richiesta di lavoro in Liguria (22%), seguono le professioni tecniche (18%) e quelle ad elevata specializzazione (18%), professioni esecutive d’ufficio (13%), poi operai specializzati, artigiani e agricoltori (12%). Il titolo di studio è influente: in Liguria il tasso di disoccupazione risulta più basso per i laureati. Noti gli elementi di possibile instabilità del mercato del lavoro, locale e nazionale: rallentamento del commercio internazionale, incremento dei prezzi di energia e materie prime, instabilità geopolitica e crescente impatto delle nuove tecnologie.

In generale, a livello nazionale, c’è una crescente richiesta di competenze digitali e green, alla luce delle rispettive due grandi transizioni. Tra i settori in crescita a livello nazionale ci sono: Tecnologia e intelligenza artificiale, Sanità, Energie rinnovabili e sostenibilità, E-commerce, Settore educativo e formazione on line, Tecnofinanza.

Per informazioni: Servizio informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria; mail orientamento.lavoro@rivlig.camcom.it