Abbattimento dei cinghiali nei centri abitati: le associazioni ambientaliste rispondono ad Alessandro Piana

Le associazioni ambientaliste della provincia di Imperia Accademia Kronos, Gadit e Lav, hanno espresso il loro disappunto sulle dichiarazioni del vice Presidente della Regione, Alessandro Piana.

“Il vice Presidente – dicono le associazioni - sottolinea che l'abbattimento dei cinghiali nei centri abitati viene fatto per la sicurezza stradale e sanitaria dei cittadini. Pensiamo sia più pericoloso per la popolazione svolgere battute con cacciatori armati di fucili (carabine) che hanno una gittata di alcune centinaia di metri. Invece, per il benessere animale crediamo che la cattura in gabbie o recinti di cinghiali (anche di tenera età) che vengono poi abbattuti senza pietà. Queste sicuramente non sono condizioni di benessere animale”.