Bonus Barriere Architettoniche: le novità e come condizionati SRL può aiutarti ad affrontarle

Il Bonus Barriere Architettoniche è uno strumento fondamentale per migliorare l’accessibilità degli edifici e favorire la mobilità delle persone con disabilità. Tuttavia, il Decreto Legge 39/2024, convertito nella Legge 67/2024, ha introdotto importanti novità che restringono le modalità di utilizzo del bonus, eliminando in molti casi le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

In questo contesto complesso, è essenziale rivolgersi a professionisti esperti. Condizionati SRL, azienda specializzata nell’eliminazione delle barriere architettoniche, offre soluzioni su misura per aiutarti a sfruttare al meglio le agevolazioni fiscali e a realizzare i tuoi progetti senza stress.

Bonus Barriere Architettoniche: Cosa Cambia?

Dal 30 marzo 2024, le nuove restrizioni impongono l’eliminazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute dopo questa data, salvo alcune eccezioni:

Lavori già avviati o programmati prima del 30 marzo 2024 con:

Titolo abilitativo presentato entro la data.

Inizio lavori o accordo vincolante con versamento di un acconto per interventi in edilizia libera .

. Soggetti agevolati: condomini e proprietari di abitazioni unifamiliari con “quoziente familiare” inferiore a 15.000 euro o con componenti disabili.

Inoltre, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione fiscale dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 10 anni, anziché in 5, riducendo l'impatto immediato del beneficio.

Condizionati SRL: La Tua Soluzione Chiavi in Mano

Grazie a un team di esperti e a una struttura organizzata, Condizionati SRL è in grado di supportarti in tutte le fasi del tuo progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, offrendoti soluzioni su misura e garantendo il massimo beneficio fiscale.

Cosa Possiamo Fare per Te:

1. Consulenza Specializzata

Verifichiamo la tua posizione per stabilire se puoi ancora accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito .

o alla . Ti guidiamo nella gestione delle nuove condizioni imposte dal DL 39/2024.

Offriamo un audit gratuito per individuare le soluzioni migliori per le tue esigenze.

2. Soluzioni Finanziarie Personalizzate

Proponiamo piani di rateizzazione dei lavori per diluire l’investimento iniziale.

dei lavori per diluire l’investimento iniziale. Collaboriamo con istituti finanziari per offrire prestiti a tassi agevolati dedicati agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Servizio Completo Chiavi in Mano

Progettazione e realizzazione degli interventi: rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici all’avanguardia.

degli interventi: rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici all’avanguardia. Gestione della documentazione fiscale per garantirti l’accesso alla detrazione del 75%.

per garantirti l’accesso alla detrazione del 75%. Monitoraggio e rispetto delle scadenze per evitare il rischio di perdere i benefici fiscali.

4. Comunicazione Chiara e Assistenza Continua

Offriamo guide informative aggiornate e semplici da comprendere.

aggiornate e semplici da comprendere. Organizziamo webinar gratuiti e incontri dedicati per condomini e proprietari di abitazioni unifamiliari.

e incontri dedicati per condomini e proprietari di abitazioni unifamiliari. Forniamo assistenza personalizzata per risolvere ogni dubbio e garantire una gestione fluida del tuo progetto.

Perché Scegliere Condizionati SRL?

Esperienza e Specializzazione : Da anni al servizio di chi ha bisogno di migliorare l’accessibilità degli edifici.

: Da anni al servizio di chi ha bisogno di migliorare l’accessibilità degli edifici. Supporto a 360° : Dalla consulenza iniziale alla realizzazione degli interventi, fino alla gestione delle pratiche fiscali.

: Dalla consulenza iniziale alla realizzazione degli interventi, fino alla gestione delle pratiche fiscali. Tecnologia Innovativa : Soluzioni all’avanguardia per rispondere alle esigenze di mobilità con efficienza e qualità.

: Soluzioni all’avanguardia per rispondere alle esigenze di mobilità con efficienza e qualità. Affidabilità e Trasparenza: Ogni progetto viene curato nei minimi dettagli con professionalità e chiarezza.

Non Aspettare: Rivolgiti Subito a Condizionati SRL

Se vuoi eliminare le barriere architettoniche nella tua abitazione o nel tuo condominio, Condizionati SRL è il partner di cui hai bisogno. Affidati a professionisti qualificati per affrontare le nuove sfide normative e ottenere il massimo vantaggio dal Bonus Barriere Architettoniche.

