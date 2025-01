Dalle 10 alle 16 di sabato prossimo docenti e studenti saranno a disposizione per fornire informazioni sulle specificità dei corsi di studio Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale, sull’offerta formativa e i progetti che li caratterizzano, sulla possibilità di prosecuzione degli studi e inserimento nel mondo del lavoro post Diploma.

Nell'occasione, sarà altresì possibile visitare il plesso scolastico ed assistere a brevi attività didattiche