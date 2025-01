Iniziativa 'Mamme in cammino' del Centro della vita Sanremo-Taggia, le congratulazioni del PD di Taggia

“Apprendiamo dagli organi di stampa l'iniziativa ‘Mamme in cammino’ del Centro della vita Sanremo-Taggia per festeggiare i trent'anni di impegno al fianco delle donne. Una iniziativa lodevole in un momento storico in cui purtroppo molto spesso le mamme non hanno la possibilità di avere un supporto psicologico adeguato ai loro problemi”. A dirlo è il segretario partito democratico di Taggia Lorenzo Oggero che continua: “Ci congratuliamo con il centro e con la dott.ssa Vanessa Feiler per la disponibilità a rendere questo servizio gratuitamente. Un monito per le amministrazioni territoriali e un grande servizio per la comunità. Complimenti ancora”.