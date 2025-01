Autofiori: lavori in corso, rampa di Imperia Est chiusa

L'autostrada A10, tratto Autofiori, è interessata da due importanti chiusure che comporteranno disagi per gli automobilisti.

A partire da ieri sera, lunedì 13 gennaio, alle 18 la rampa dello svincolo di Imperia Est è chiusa per i veicoli in uscita da Savona diretti a Imperia, fino alle ore 1800 di sabato 18 gennaio,. "Questa chiusura", informa il sito di Concessioni del Tirreno, "è necessaria per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione sulla rete stradale".

Contestualmente, dall' 8 gennaio, la stessa rampa è interdetta ai mezzi pesanti con massa superiore a 3.5 tonnellate diretti verso Ventimiglia. Anche in questo caso, i lavori di manutenzione sono la causa della chiusura.

Concessioni del Tirreno raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale e di informarsi sulle eventuali variazioni di percorso prima di mettersi in viaggio.