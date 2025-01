Sanremo: per lavori di pulizia e manutenzione, da domani divieto di sosta in via Gavagnin

Nell’ambito degli interventi di pulizia e manutenzione, anche in vista dell’imminente Festival della Canzone Italiana, prenderanno il via domani una serie di lavori in via Gavagnin sul muro che sostiene la passeggiata Salvo D’Acquisto.

Gli interventi, che riguarderanno lo sfalcio della vegetazione presente, comporteranno un divieto di sosta e fermata lungo tutto il tratto a monte di via Gavagnin, dalle ore 7 di domani (mercoledì 15 gennaio) fino al termine dei lavori.



(ordinanza scaricabile in basso)