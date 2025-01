Sanremo: una serata a San Romolo per scoprire Marte, il Pianeta Rosso, nelle migliori condizioni di visibilità dalla Terra

Sabato 18 gennaio 2025, alle ore 21.00, l'Associazione Stellaria offre a tutti i curiosi e appassionati di astronomia l'opportunità unica di ammirare il pianeta Marte nelle migliori condizioni di visibilità dalla Terra. Ogni due anni circa, Marte si avvicina al nostro pianeta, raggiungendo la minima distanza e regalando uno straordinario spettacolo celeste.

È dunque l'occasione perfetta per dedicare una serata speciale al pianeta rosso, scoprendo le sue affascinanti caratteristiche e la storia delle sue osservazioni. Si partirà proprio dalle scoperte di Gian Domenico Cassini, l'astronomo di Perinaldo di cui quest'anno ricorrono i 400 anni dalla nascita.

L'incontro si svolgerà a San Romolo (Sanremo) e prevede osservazioni guidate per imparare a conoscere il cielo stellato sia a occhio nudo che attraverso i telescopi, messi a disposizione dall'Associazione Stellaria, da anni attiva nella divulgazione e nella didattica dell'astronomia. Marte sarà il principale protagonista, ma gli esperti dell'associazione accompagneranno i partecipanti in un viaggio attraverso la volta celeste per scoprire gli splendidi oggetti visibili in questo periodo.

La partecipazione è a offerta libera e si svolgerà solo in caso di bel tempo. È obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 348 552 0554

L'attività si svolgerà all'aperto. Si raccomanda pertanto di vestirsi adeguatamente per le basse temperature serali, indossando abiti caldi per godersi appieno la serata sotto le stelle.