Sanremo 2025, Venturi: "Dedicata al Giubileo e a Papa Francesco la quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana"

E' dedicata al Giubileo e a Papa Francesco la quarta edizione del Sanremo Christian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana 2025, che si svolgerà a Sanremo dal 13 al 15 febbraio 2025, in concomitanza con la settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il Giubileo del 2025 è iniziato il 24 dicembre scorso con l'apertura della Porta Santa. Il 2025 è un anno speciale "di grazia", in quanto la Chiesa cattolica offre ai fedeli la possibilità di chiedere la remissione dei peccati per se stessi o per i propri parenti defunti. Gli organizzatori del Festival della Canzone Cristiana ritengono che la musica possa innalzare lo spirito e che possa essere un ottimo veicolo per chiedere l'indulgenza con la preghiera cantata.

"Sant'Agostino - evidenziano gli organizzatori - insegnava che il cantare è proprio di chi ama e che chi canta prega due volte. Il Festival della Canzone Cristiana, quest'anno, sarà dedicato al Giubileo. In quanto cristiani desideriamo sottolineare il profondo valore di questo appuntamento con la fede e la preghiera" ha dichiarato il Direttore artistico Fabrizio Venturi, il quale ha aggiunto: "Il nostro è un Festival che vuole aprire le porte del cuore a tante persone attraverso la musica, attraverso la lode a Dio. Nutriamo l'intento di riaccendere attraverso la canzone di ispirazione cristiana quella fiammella che è nella nostra anima, che rappresenta la fede, affinché essa divenga una luce che guida i nostri passi nella ricerca di Dio. Dedichiamo le nostre canzoni al Santo Padre per il suo impegno teso all'affermazione della Fratellanza Umana, della Pace Mondiale e della Convivenza Comune".