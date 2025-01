Mancanza di un dirigente del Commissariato di Sanremo, Mager e Il Grande: "Un tema assolutamente prioritario per la città"

Il sindaco Alessandro Mager ed il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande intervengono in merito alle notizie di stampa pubblicate nelle ultime ore, relative alla mancanza di un dirigente del Commissariato di Sanremo ad un mese dal Festival della Canzone Italiana.

“Quello della sicurezza è sempre stato un tema molto sentito dall’Amministrazione Comunale – dichiarano –. Un tema assolutamente prioritario per Sanremo considerate sia le sue caratteristiche demografiche, che la collocano come la città più popolosa della provincia, sia per l’organizzazione di grandi eventi a livello nazionale ed internazionale. Per questi motivi auspichiamo che la figura del dirigente possa essere al più presto individuata ed inserita nella pianta organica del Commissariato. Nell’occasione rinnoviamo i ringraziamenti a tutte le forze dell’ordine per l’impegno ed il lavoro svolto, tutto l’anno e non solo durante il periodo del Festival, per la sicurezza dei cittadini”.