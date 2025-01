Sanremo, presentate le attività dell’Associazione Amici del Giardino: "Obiettivo? Valorizzare Villa Ormond" (Foto e video)

Sono state presentate le attività programmate per il 2025 dall'associazione Amici del Giardino di Villa Ormond. L’evento si svolgerà in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme di Sanremo e la Famija Sanremasca, realtà da sempre impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale e botanico della città.

E' stato un momento cruciale per annunciare le iniziative dell’anno appena iniziato, che promettono di consolidare ulteriormente il ruolo del Giardino di Villa Ormond come polo culturale, naturalistico e turistico di rilievo per la città di Sanremo. Il programma del 2025 prevede un ricco calendario di eventi che spazieranno tra cultura, floricoltura e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale.

La presidente dell’associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, Barbara Biale: "Quest'anno abbiamo voluto presentare un pacchetto intero di corsi e seminari, per avvicinare residenti e turisti ad amare questo parco. Stiamo cercando di collaborare con più associazioni del territorio possibili, ma anche con associazioni francesi. Quello che ci teniamo a ricordare è che Villa Ormond non è periferia, anche se molte volte ci si concentra sul centro di Sanremo. Quello di Villa Ormond è un sito che può e dev'essere valorizzato".

Erano presenti importanti rappresentanti istituzionali e figure di spicco del panorama culturale e florovivaistico sanremese, tra cui Barbara Biale, presidente dell’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, e il professor Marco Devecchi, vicepresidente della stessa associazione. Presenti anche il consigliere comunale Giovanni Mascelli e al presidente del Centro Studi e Ricerche per le Palme, Claudio Littardi.

L’associazione Amici del Giardino di Villa Ormond si conferma, anche per quest’anno, punto di riferimento per la tutela e la promozione del parco, un luogo iconico che rappresenta l’anima verde e storica della città. La collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme e la Famija Sanremasca è testimonianza di una rete sempre più ampia di sinergie a favore del territorio.