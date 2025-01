Riqualificazione energetica di aree ed edifici pubblici, Ventimiglia vince bando da 343mila euro

Il comune di Ventimiglia vince un bando da 343mila euro per la riqualificazione energetica di aree ed edifici pubblici.

Ventimiglia è, infatti, uno dei partner del progetto CLIMINVEST (Bankable by Design, Continuous, and Predictive Climate Adaptation Investments with Co-Benefits) finanziato nell'ambito del programma Horizon Europe, la cui cordata europea è composta da 23 soggetti, tra cui imprese che operano in ambito finanziario e investitori, operatori specializzati in soluzioni per l'adattamento climatico, grandi aziende con competenze in informatica ed enti pubblici, sia locali che regionali localizzati in Spagna, Grecia e Cipro, oltre che in Italia. Il progetto a cui partecipa il comune della città di confine nasce dalla consapevolezza che, nonostante il crescente interesse per l'impatto che i cambiamenti climatici hanno sul territorio, buona parte delle iniziative che si occupano di azioni di mitigazione e soluzioni sul tema hanno difficoltà a sostenersi finanziariamente.

CLIMINVEST mira ad affrontare questo ostacolo e il comune di Ventimiglia detiene la leadership di uno dei quattro progetti pilota che si concentra, in particolare, sulla riqualificazione energetica e sulla valorizzazione di edifici e aree identificati nell'area del Comune, tra cui, ad esempio, il mercato coperto, puntando a ridare nuova vita a parti del territorio degradate o a zone edificate in disuso.

Il progetto si inserisce nel quadro più ampio, portato avanti dall'Amministrazione comunale, di rigenerazione urbana, che intende aumentare la qualità della vita delle persone ma anche rendere le città più moderne, belle e sostenibili, limitando il consumo di suolo, incentivando il risparmio energetico e l'uso di materiali ecocompatibili, puntando a ridare nuova vita a parti del territorio degradate o a zone edificate in disuso.

CLIMINVEST rappresenta, inoltre, un'occasione importante per il comune di Ventimiglia per acquisire conoscenze specifiche in merito allo sviluppo delle energie alternative sul territorio e per dare impulso all'innovazione tecnologica, altro obiettivo che l'Amministrazione si pone per rilanciare il territorio e renderlo sempre più attrattivo per turisti e investitori.

CLIMINVEST fa riferimento alla programmazione europea, Horizon Europe, e il comune di Ventimiglia nonostante la grande competizione, è uno degli enti pubblici in Italia ad aver conseguito un progetto approvato e finanziato da questo nuovo canale di investimento. Il progetto prevede un finanziamento di 343.000,00 euro che il comune di Ventimiglia utilizzerà per riqualificare il territorio e confermarlo come polo turistico di eccellenza.