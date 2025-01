Sanremo: ruba un portafogli ad un anziano in piazza Colombo, arrestato immediatamente dalla Polizia

Gli agenti della Volante del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un algerino di 23 anni che, insieme ad un complice ancora latitante, ha messo a segno a fine dicembre una rapina ai danni di un ultraottantenne, nel pieno centro della città dei fiori.

Erano le 21 del 27 dicembre scorso quando, due equipaggi della Volante sono intervenuti in piazza Colombo per una lite tra diverse persone e un magrebino. Gli agenti, grazie alla testimonianza di alcuni presenti, hanno ricostruito i fatti e, in particolare, che il 23enne aveva rubato il portafoglio all'anziano di ottantuno anni, facendolo cadere a terra. Prima di darsi alla fuga gli agenti lo hanno bloccato. Irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato.

La vicenda è stata ricostruita anche grazie anche all’aiuto delle telecamere cittadine ed ora il 23enne è in carcere per la convalida del fermo.