Ventimiglia cerca un assistente sociale: domande entro il 18 gennaio

Ventimiglia cerca un assistente sociale. Il Comune ha, infatti, pubblicato un avviso di mobilità per la copertura di un posto, nell'area dei funzionari, a tempo pieno e indeterminato.

Possono partecipare i candidati che sono dipendenti, in servizio a tempo indeterminato, presso una pubblica amministrazione con profilo professionale di assistente sociale; che non hanno riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e che non hanno in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; che non sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; che non hanno riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio precedente alla data di scadenza del presente avviso; che non hanno procedimenti disciplinari pendenti che comporterebbero sanzioni superiori alla censura; che non sono sottoposti a qualsivoglia provvedimento dell’autorità giudiziaria o disciplinare che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente e che non sono in possesso dell’assenso al trasferimento da parte dell’amministrazione di provenienza, laddove necessario ai sensi di legge.

Il dipendente con contratto part-time dovrà dichiarare, nella domanda di partecipazione alla mobilità, di accettare il contratto a tempo pieno senza alcuna condizione. Deve avere superato il periodo di prova nella pubblica amministrazione di appartenenza; avere un titolo di studio e un'abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale “inPA”. L’invio online della domanda deve essere completato entro le 23.59 del 18 gennaio. Le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e sul portale unico di reclutamento InPa. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del comune di Ventimiglia.