Modifiche alla circolazione ferroviaria per interventi infrastrutturali nel prossimo fine settimana

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e Intercity per i lavori infrastrutturali di realizzazione del nuovo nodo di Genova in corso e la necessaria chiusura della linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente sabato e domenica scorsa.

Dalle 21 di domani sera, alle 23:59 di domenica, i treni Intercity delle relazioni Ventimiglia-Milano/Roma e Savona-Milano/Torino e viceversa, subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o tra Genova e Ventimiglia. Sabato e domenica saranno effettuati treni straordinari Intercity per la relazione Savona-Ventimiglia. Il treno Intercity 518 Roma Termini-Ventimiglia subirà variazioni anche il 10 gennaio.

Dalle 22:30 di venerdì alle 23:59 di domenica, i Treni del Regionale subiscono variazioni di orario anche con anticipi, sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona e Genova o Cogoleto e Genova e alcuni viaggiano con nuova numerazione. Le modifiche alla circolazione possono interessare anche treni circolanti immediatamente prima o dopo l’orario programmato dei lavori.

Nelle tratte interessate alle modifiche alla circolazione è istituito un servizio con bus con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.