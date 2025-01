Imperia: visita del Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta al Prefetto Valerio Massimo Romeo

Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha ricevuto stamani la gradita visita del Generale di corpo d’armata dei Carabinieri, Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri 'Pastrengo'. Nel ricevere l’alta personalità militare, il Prefetto ha avuto modo di esprimere al Generale Galletta il più sentito apprezzamento per la preziosa e prestigiosa attività da egli prestata al servizio dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, e svolta sempre con elevata competenza e grande senso istituzionale, com’è testimoniato anche dal suo brillante e altamente qualificato percorso professionale.

L’incontro, che si è svolto in un clima di cordialità, ha costituito un momento di proficua interlocuzione sull’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri nella provincia di Imperia. In tale direzione, il Generale Galletta, che ha sempre rivolto attenzione alle esigenze del territorio imperiese, ha assicurato il massimo impegno per lo sviluppo e l’ampliamento dei presidi con particolare riguardo all’ipotesi di realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia.

Durante il colloquio sono state anche affrontate le diverse tematiche dei territori, in un quadro valutativo che ha tenuto conto delle maggiori esigenze di sicurezza nei confronti delle quali il Generale Galletta ha mostrato grande attenzione e disponibilità.