Sanremo: incontro tra i ristoratori del centro per le strategie in occasione del prossimo Festival

Nella giornata di oggi la sede della Confcommercio di Sanremo ha ospitato un incontro tra i ristoratori del centro cittadino volto a delineare le strategie da adottare in vista del Festival di Sanremo. L'incontro, chiesto alla Confcommercio dagli stessi operatori del settore, ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore, che hanno condiviso idee e preoccupazioni riguardo l'importante evento.

Durante la riunione, i ristoratori hanno espresso una posizione chiara e unanime sull’importanza di non accettare offerte relative a convenzioni per i pasti a prezzi troppo bassi. Per i ristoratori sanremesi risulta infatti fondamentale mantenere elevati standard di qualità del servizio e della proposta gastronomica, al fine di salvaguardare aspetti che rappresentano gli elementi fondamentali dell'immagine e della reputazione della Città di Sanremo.

I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di offrire un'esperienza di livello agli ospiti presenti in occasione del Festival, affinché la città possa continuare a essere un punto di riferimento per il turismo e la ristorazione, soprattutto in occasione di un evento mediatico di così grande rilevanza.