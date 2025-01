Tempo di rientri e fine delle feste: nel pomeriggio previsto un deciso aumento del traffico su strade e autostrade

Dopo una giornata totalmente senza code, anche se in molti pensavano che ci potesse essere un minimo controesodo anche ieri, è atteso per oggi pomeriggio e per la serata odierna il rientro dalle festività di fine anno, che terminano con la giornata odierna.

Le città dell’estremo Ponente ligure hanno vissuto un continuo ricambio di turisti tra i giorni successivi al Natale, il Capodanno ed il weekend ‘lungo’ dell’Epifania. Alberghi pressoché ‘sold out’ per tutto il periodo, bar e ristoranti presi d’assalto e feste di piazza strapiene per le serate di Capodanno.

Un bilancio positivo per le strutture ricettive della nostra provincia ed oggi è previsto il rientro nelle località del Nord Italia con le autostrade che, nel pomeriggio saranno prese d’assalto. Il tutto mentre le concessionarie stanno approntando nuovamente i cantieri per la manutenzione, che sono stati rimossi nel corso del periodo festivo, per evitare intasamenti del traffico.

Il maltempo è tornato oggi a colpire la nostra zona anche se la pioggia non sta creando problemi ai viaggi. Le precipitazioni stanno cadendo lievemente su tutta l’area autostradale tra Liguria, Piemonte e Lombardia ma non vengono registrate nevicate. Qualche fiocco di neve sta cadendo sulle località sciistiche del basso Piemonte ma senza creare problematiche alla circolazione.

Al momento le precipitazioni sono state scarse sulla nostra provincia con il picco massimo ad Apricale con 19 millimetri. Tra le altre località troviamo: Bajardo 14, Airole 12, Imperia 11, Sanremo e Ceriana 9 e Ventimiglia 5. Nevica a tratti solo in alta quota e in Piemonte con lievi cadute di neve a Limone Piemonte, Prato Nevoso ed Artesina. Nel corso delle prossime ore, in particolare nel pomeriggio, le precipitazioni dovrebbero aumentare su tutto il Nord Ovest.

Nel corso della notte la situazione tenderà a migliorare con ampie schiarite, in estensione durante la settimana.