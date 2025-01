Sanremo, assistente bagnanti: al via il nuovo corso di formazione da gennaio 2025

A partire da gennaio 2025, la Piscina Comunale di Sanremo ospiterà un nuovo corso di formazione per assistenti bagnanti, una figura professionale sempre più richiesta e riconosciuta a livello internazionale. Questo percorso formativo offre un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel settore, ottenendo un brevetto di validità globale.

Perché diventare Assistente Bagnanti?

Il brevetto da Assistente Bagnanti ti permetterà di lavorare in molteplici contesti, come stabilimenti balneari, piscine, parchi acquatici e altre strutture dedicate al tempo libero e alla sicurezza in acqua. Inoltre, il corso offre vantaggi pratici e professionali:

Crediti formativi scolastici validi per gli studenti;

Punteggio aggiuntivo nei bandi di concorso per i corpi militari.

Dettagli del corso:

Sede pratica: Piscina Comunale di Sanremo

Orario delle lezioni pratiche: Lunedì sera, dalle 20:15 alle 21:15 (totale 15 ore)

Teoria: Modalità online asincrona (totale 20 ore)

Tirocinio: 30 ore

Durata totale del corso: Circa due mesi

Requisiti di età: Dai 16 anni compiuti ai 50 anni non compiuti

Prove di ammissione:

Per accedere al corso, i candidati dovranno superare una prova pratica (art. 11, comma 1, lettera e) del DM 85/24), volta a valutare le abilità natatorie richieste per affrontare con successo il percorso formativo.

Come iscriversi:

Gli interessati sono invitati a confermare la propria partecipazione al più presto per assicurarsi un posto nel corso. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitate a contattarci.

Unisciti a noi e scopri un percorso ricco di opportunità professionali e personali. Diventa un punto di riferimento per la sicurezza in acqua!

Contatti: