All’hotel “Des Anglais” di Sanremo “Canta & Pesta”, l’eccellenze del territorio in vetrina al pre Festival

CNA Imperia presenta "Canta e Pesta" in occasione del Festival di Sanremo, edizione 2025. L'evento enogastronomico, inserito nelle attività di promozione del Campionato Nazionale di Salse al Mortaio con l'aglio di Vessalico, ideato da Franco Laureri, si svolgerà nella prestigiosa location dell'hotel Des Anglais di Sanremo, diretto da Paolo Madonia, venerdì 7 febbraio alle 18.

L'evento unirà le canzoni più famose del festival con mortaio e pestello. «Dopo il successo a “Mare Cultura” a settembre e a “Olioliva” a novembre Cna torna ad essere protagonista di un appuntamento che precede di pochi giorni il Festival della Canzone Italiana – spiega Luciano Vazzano, direttore provinciale di Cna Imperia – Un’opportunità unica per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio e promuovere la cultura e l’artigianato locali unitamente aglio di Vessalico e dell’Olio Dop Riviera Ligure».

I concorrenti si sfideranno, sia dal punto di vista culinario che canoro, sotto la direzione di Marco Dottore di “Eccoci Eventi”. Un appuntamento con i sapori e i saperi del "made in Liguria" promosso in collaborazione con il consorzio Olio Dop Riviera Ligure, che vedrà come protagonisti, oltre all'aglio di Vessalico, i vini delle cantine di Ranzo.

Una partnership, quella dei due comuni dell’alta Valle Arroscia, già sperimentata con successo nell'ambito del progetto CNA "Oli e Territori" a “OliOliva 2024”. I sindaci di Ranzo, Gian Carlo Caccio, e di Vessalico, Flavio Manfredi, hanno sottolineato come questa collaborazione «sia prestigiosa non solo per le due comunità ma per l’intero comparto agroalimentare della Valle Arroscia».

L'evento è patrocinato dal Comune di Vessalico, dal Comitato di Tutela dell'Aglio di Vessalico, dal Comune di Ranzo e dall'Associazione Antiche Vie del Sale, e sarà oggetto di un servizio di TgEvents Television, il format tv trasmesso sulle piattaforme social e su un’ottantina di emittenti televisive regionali e nazionali.