Sanremo: tutela e salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe, alcune positive considerazioni del consigliere Umberto Bellini

"Con la possibilità di poter tumulare il proprio animale di compagnia insieme con noi, è stata data attuazione all'ordine del giorno presentato dall'amico consigliere Ventimiglia ed approvato alla unanimità dal consiglio comunale nella trascorsa sindacatura". Ad intervenire sull'argomento è il consigliere comunale di Sanremo Umberto Bellini.



"Oltre a dare un forte segnale di civiltà - continua Bellini -, il nostro Comune si pone quindi all'avanguardia per quanto riguarda l'attenzione nei confronti degli animali (uno dei pochissimi in provincia ad avere un regolamento per la loro tutela), arrivando dopo metropoli come Genova e Milano ed essendo uno dei pochi in Italia.

Ottima iniziativa quella presa dal Sindaco Mager di vietare l'uso di petardi e fuochi pirotecnici, anche se disattesa (in minima parte) dai soliti furbi e confido inoltre che l'assessore Sindoni ricorra per le prossime manifestazioni a quelli musicali senza gli inutili (e dannosi per gli animali e non solo) botti.

L'area cani in fondo a via Scoglio, lungo la ciclabile, è oggetto di profonda sistemazione e ritengo sia opportuno crearne un'altra, sempre lungo la ciclabile, a ponente lato mare, ovviamente, di fronte al cimitero monumentale, zona oggetto di sopralluogo del sottoscritto con la precedente dirigenza di Amaie Energia.

E per concludere queste mie brevi riflessioni intendo ringraziare gli agenti della nostra Polizia Locale che durante l'anno intervengono per sanzionare episodi di maltrattamento di animali e gli impiegati dell'URP sempre attenti e solleciti nelle segnalazioni".