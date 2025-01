Da domani al giorno dell'Epifania la 9a edizione il "Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania"

Da domani a lunedì 6 gennaio torna con la 9a edizione il "Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania" con un ricco programma di eventi targati Confesercenti con il Patrocinio del Comune di Bordighera. Si parte domani con il primo evento del nuovo anno realizzato in collaborazione con Espansione eventi. Per tre giorni la cittá delle palme si prepara a festeggiare la Befana che aspetterà i più piccini con giochi e doni; inoltre nel centralissimo Corso Italia tanti laboratori, giochi, spettacoli, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico con street food.

“La Confesercenti - interviene Ino Bonello, Presidente provinciale- auspica un anno di ripresa per il commercio provinciale, un commercio che deve continuare a porre al centro gli esercizi di vicinato, il commercio locale a discapito del commercio elettronico o dei colossi del web. La nostra Associazione rimane punto fermo per tutte le piccole e medie imprese che presidiano, con una funzione sociale oltre che commerciale, il nostro territorio”.

SABATO 4 GENNAIO

ore 10,00 – 12,30 e 14,30 – 18,30 “Cuciamo insieme la calzetta della Befana” laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi arte e sport

ore 10,00 – 18,00 “Snowman in the snow” laboratorio con un pizzico di inglese a cura di Usbornen edizioni

ore 11,00 OLAF si aggira per Corso Italia

ore 15,00 E vissero felici e contenti ! o quasi … le fiabe come non ve le hanno mai raccontate Animazione con i protagonisti delle più famose favole! con i Matti per gioco

ore 16,30 Una foto ricorda con OLAF

DOMENICA 5 GENNAIO

ore 10,00 – 12,30 e 14,30 – 18,30 “Il folletto dispettoso” laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi arte e sport

ore 11,00 OLAF si aggira per Corso Italia

ore 15,00 la Befana arriva sui trampoli ed il suo magico carretto! a cura del Teatro dei mille colori

LUNEDI’ 6 GENNAIO

dalle ore 10,00 la Befana ti aspetta nella sua casa per consegnare dolci e carbone

ore 10,00 – 18,00 "Il topolino mangia caramelle!" laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi arte e sport

ore 15,00 “I super più o meno eroi in azione...intrattenimento per grandi e piccini”

Domenica e lunedì dell’epifania più piccoli potranno divertirsi nel laboratorio delle sculture in legno con Aurelio e nel mondo dei giochi di una volta con Raffaele. Per tutti e tre i giorni in esposizione le opere di Chiara Mazzocchi. Presente come ogni anno lo stand del Gattile di Ventimiglia per giocare con “La pesca magica di befana Mirtilla!” e trovare il tappo giusto per vincere un prezioso bottino donando cibo e dispositivi veterinari ai mici meno fortunati. In corso Italia anche il divertente gioco: “Salta, salta, salta con Pulsar o il palo ti raggiunge!”

Sempre in Corso Italia il mercatino enogastronimico, Street Food e golosità! Prodotti agricoli del Piemonte, formaggi di produzione propria e salumi, vini e spumanti doc, liquori artigianali, farine e pasta artigianale, tajarin e antipasti piemontesi, biscotti e torte di nocciole. Prodotti tipici della Sardegna. Frutta, verdura e fiori disidratati, tisane, pasta fresca direttamente dall’Emilia, tartufi, miele e prodotti dell’alveare. Si potranno degustare ravioli del plin, porchetta, zabaione, vin brulè, frittelle, focaccia tipo Recco e farinata.

Ed ancora libri del territorio e libri per bambini, ragazzi ed adulti, oggetti realizzati con legno di recupero dalle spiagge, quadri barche a vela, bijioux, portachiavi, piramidi e ciondoli in orgonite.