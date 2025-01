San Lorenzo al Mare: festa di Natale per famiglie e bambini del Servizio Educativo Domiciliare del Comune (foto)

In questi giorni al Servizio Educativo Domiciliare del Comune di San Lorenzo al Mare, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, hanno festeggiato il Natale. L' equipe educativa ha organizzato un laboratorio con le famiglie e i bambini che li ha visti impegnati nel creare sfiziosi e colorati biscotti. Dopo essersi messi in gioco, con “le mani in pasta”, tutti sono stati invitati a guardare un video collegato all'attività svolta dai bambini lo scorso 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell' infanzia, soprattutto legato al diritto al gioco, ricordando l' importanza di quest' ultimo rivisitata attraverso i loro occhi. L' incontro si è concluso con una gustosa merenda e lo scambio dei regali realizzati dai bambini.