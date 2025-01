Tumulazione delle ceneri degli animali nei cimiteri cittadini: ecco le disposizioni del comune di Sanremo

Le ceneri degli animali d’affezione potranno essere tumulate, in un’urna separata, all’interno della sepoltura del padrone nei cimiteri di Sanremo. La domanda potrà essere presentata dal concessionario della tomba o, qualora deceduto, da un suo discendente. Questa è solo una delle novità introdotte nel nuovo “Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali”, approvato in occasione dell’ultima riunione del consiglio comunale.

“Una novità importante, con la quale abbiamo voluto dare una risposta alle numerose richieste giunte dai cittadini per il forte legame che si instaura con i propri animali– dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - Inoltre è previsto che i cani, previo l’utilizzo del guinzaglio, possano avere accesso ai cimiteri cittadini per accompagnare i proprietari durante le visite”.

Il nuovo Regolamento prevede poi alcuni articoli volti a favorire e tutelare l’ordine ed il decoro dei cimiteri. Presso il Monumentale della Foce gli interventi sulle tombe, richiesti ai competenti uffici tecnici comunali, dovranno essere preventivamente vagliati anche dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, con la quale sarà prossimamente adottato anche un protocollo d’intesa per stabilire le procedure e le modalità dei lavori stessi.

Sempre per il cimitero della Foce è stata aggiunta un’ulteriore specifica sul divieto di apporre vasi con piante infestanti, o comunque pregiudizievoli per la buona conservazione delle tombe.

“Proseguono le azioni che stiamo mettendo in campo per il Cimitero Monumentale della Foce – aggiunge Fellegara – Il sito è infatti al centro di una serie di progetti di tutela e salvaguardia, in vista di un piano più ampio di restauro e riqualificazione, per una sua completa sicurezza e valorizzazione”.