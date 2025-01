Concerto del Coro Nova Tempora nel Salone delle Feste di Tourette-Leven

A seguito del successo ottenuto nel concerto del Nuovo Anno del 2024, l'Amministrazione di Tourette-Levens ha voluto anche per l'edizione 2025 richiamare il Coro NOVA TEMPORA diretto dal Soprano Gabriella Costa. Il programma che verrà eseguito nel Salone delle Feste che ha una capienza di oltre 300 posti, vedrà la presenza anche di un Quartetto d’Archi e di un pianoforte Grancoda e del tenore italoargentino Ricardo Mirabelli. Tra i brani che verranno eseguiti spiccano per Coro le due Barcarole, di Verdi da I due Foscari e da J. Offenbach da Les Contes d'Hoffmann, per Soprano di H. Mancini 'Moon River' e di Leo Delibes 'Les Filles de Cadix' e per Tenore di Augustin Lara 'Granada' e di Cesare Andrea Bixio 'Parlami d'amore Mariù' oltre ai duetti da F. Lehar 'Tace il Labbro' da La Vedova Allegra e di Verdi 'Brindisi' da La Traviata. L'ingresso al Concerto è gratuito fino ad esaurimento dei posti.