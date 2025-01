Sanremo, lotta all'abusivismo: blitz della Polizia Municipale in corso Imperatrice, molti i sequestri (foto)

Sono proseguite anche ieri le attività del Comando di Polizia Locale di Sanremo finalizzate alla tutela del consumatore e al contrasto all’abusivismo commerciale. In particolar modo nella mattinata, quando gli agenti sono intervenuti in corso Imperatrice (passeggiata pedonale) dove era stata segnalata la presenza di diversi venditori abusivi. Alla vista degli operatori si davano alla fuga lasciando sul selciato il materiale posto in vendita.

Dai controlli sono risultati articoli con il marchio contraffatto delle più importanti case di moda presenti sul mercato per un totale di 39 pezzi tra borse, borselli a tracolla, smanicati e porta monete.

Tutti i giocattoli, le collanine, il materiale elettrico posti in vendita in forma itinerante non sono soggetti ai controlli e sono privi dei marchi di conformità diventando estremamente pericolosi per i bambini. In modo particolare i palloncini trasparenti con le luci all’interno che sono risultati tossici per i materiali utilizzati e per la possibilità che i relativi pezzi che li compongono possano essere ingeriti dai bambini più piccoli.