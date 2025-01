Fuga di gas a Vallecrosia e incendio di una canna fumaria a Riva Ligure: doppio intervento per i Vigili del Fuoco

Doppio intervento, nel pomeriggio di oggi per i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo. Nel primo caso, i vigili sono intervenuti per una fuga di gas in via Roma, risolta solamente nella serata. Nel secondo, invece, a Riva Ligure, precisamente in via Garibaldi per l'incendio di una canna fumaria. All'arrivo sul posto, il tetto era già stato scoperchiato e spento da un vicino, mentre la squadra intervenuta ha controllato che non vi fossero braci attive e messo in sicurezza il camino.