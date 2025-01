Ospedaletti, il Comune si costituisce in giudizio nella causa contro il fallimento Fin.Im.

La Giunta Comunale di Ospedaletti ha deliberato la costituzione in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado per difendersi contro il ricorso presentato dalla curatela fallimentare della società Fin.Im. La controversia riguarda una richiesta di pagamento di 326.043,54 euro, relativa all'imposta regionale per concessioni demaniali marittime non pagate tra il 2015 e il 2020.

La questione trae origine dalla sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Imperia, che ha respinto il ricorso della curatela. La società fallita ha quindi deciso di impugnare tale decisione, coinvolgendo anche la Regione Liguria. Al centro della vicenda c'è il compendio demaniale denominato "Baia Verde", occupato senza titolo. Il Comune, con una nota di accertamento del 2021, aveva richiesto il pagamento delle somme dovute, ma la società aveva contestato la legittimità della richiesta. La sentenza di primo grado ha dato ragione al Comune, confermando la validità dell’accertamento.

Per affrontare questa nuova fase processuale, il Comune di Ospedaletti ha deciso di affidarsi all'avvocato Corrado Mauceri, già legale di fiducia nella prima fase della causa. La delibera attribuisce al legale l’incarico di rappresentare e difendere l’ente in giudizio, confermando la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici.

La Giunta, presieduta dal sindaco Daniele Cimiotti, ha approvato all’unanimità l’immediata eseguibilità della delibera, riconoscendo l'urgenza di intervenire in una questione di grande rilevanza economica e amministrativa per il Comune. La vicenda proseguirà ora presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, dove si attende una nuova pronuncia.