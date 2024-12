Per un intervento urgente di riparazione sulla condotta corrente in via Pietro Agosti a Sanremo verrà sospesa dalle 15 di oggi la fornitura dai civici 1 al 189 e sul lato opposto dal 2 al 132 della stessa via.

"Alla ripresa del servizio, presumibilmente in serata – dicono da Rivieracqua - potranno manifestarsi casi di opalescenza nell'acqua erogata che, progressivamente, tenderanno a scomparire".