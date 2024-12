Ventimiglia: 'Fetes des soldes', domenica prossima al via i saldi con una festa dedicata a residenti e turisti

Ventimiglia si appresta ad avviare i saldi con una vera e propria festa dedicata a residenti e turisti. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio, dalle 9 alle 19,30, con la “Fetes des soldes”.

L’evento commerciale vedrà la chiusura al traffico di via Cavour, con un’ampia area dedicata ai banchi dei negozi e ai banchi di produttori e hobbisti. Lungo tutto il percorso ci saranno inoltre musica e animazione, per unire le grandi occasioni commerciali al divertimento per tutti.

Una grande occasione di festa e di affari che avvia il periodo dei saldi proprio alla vigilia dell’Epifania e che propone Ventimiglia ancora una volta quale meta turistica per il flusso locale e quello proveniente da oltre frontiera.