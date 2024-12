Ospedaletti: il Gran Premio torna a ruggire, ufficializzate le date della Rievocazione Storica 2025

Il Comune di Ospedaletti ha ufficialmente annunciato le date della terza edizione della Rievocazione Storica del Gran Premio di Sanremo – Circuito di Ospedaletti, che si terrà il 27 e 28 settembre 2025. L’evento, che rievoca le gloriose gare automobilistiche del passato, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori e per i nostalgici dell’epoca d’oro dell’automobilismo.

La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Daniele Cimiotti, ha approvato la delibera durante la seduta del 19 dicembre 2024, confermando l’impegno del Comune nel valorizzare Ospedaletti come “Città dei Motori”. La manifestazione sarà organizzata in collaborazione con il Comitato Circuito di Ospedaletti, rappresentato dal Presidente Raffaele Cardone.

L’evento punta a celebrare la storia e la cultura dell’automobilismo, attirando appassionati e turisti da tutta Italia e dall’estero. Saranno esposte auto storiche e sarà possibile rivivere, attraverso parate ed esposizioni, l’atmosfera unica delle competizioni che hanno reso celebre il circuito di Ospedaletti.

La delibera prevede inoltre che nei prossimi mesi saranno definiti i dettagli organizzativi, come la quota di iscrizione, il regolamento tecnico della manifestazione e la composizione della commissione tecnica, che collaborerà con l’Assessorato al Turismo per garantire il successo dell’evento.

L’ufficialità delle date segna l’avvio dei preparativi per un appuntamento che, grazie al coinvolgimento delle istituzioni e alla passione degli organizzatori, si preannuncia come un evento di grande richiamo. La rievocazione storica del Gran Premio di Sanremo non sarà solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche un momento di valorizzazione culturale e turistica per l’intero territorio.

I motori sono pronti a ruggire nuovamente: il 27 e 28 settembre 2025, Ospedaletti si trasformerà in un palcoscenico per la storia e la tradizione delle quattro ruote.