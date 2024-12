Un 2024 da ricordare: le emozioni e i traguardi di Delfini del Ponente APS

Nel corso del 2024, Delfini del Ponente ha condotto: 65 uscite di ricerca, percorrendo 3.400 km nelle acque del Mar Ligure e documentando 25 specie di fauna marina. Tra gli avvistamenti più significativi, 44 gruppi di tursiopi, 22 gruppi di stenelle striate, 4 capodogli e 10 tartarughe marine. Questi dati non solo arricchiscono la conoscenza della biodiversità locale, ma sottolineano l’importanza di continuare a proteggere questo prezioso ecosistema.

Sulle coste, l’associazione ha effettuato, all’interno del progetto “Tartarughe Marine…sulla Spiaggia! 110 monitoraggi degli arenili, oltre che partecipare alla gestione di 3 nidi di tartaruga Caretta caretta ufficiali della Regione Liguria coordinati dal GLIT (Gruppo ligure tartarughe marine).. Grazie all’impegno di 34 volontari coinvolti nel progetto, è stato possibile garantire la sicurezza dei piccoli durante i primi passi verso il mare e sicuramente questa unione tra uomo, natura e il miracolo della nascita è e sarà per sempre un momento che ha riscaldato il cuore di tutti noi. Nel 2024, l’impegno nella ricerca scientifica si è concretizzato nella pubblicazione di 5 articoli su riviste internazionali, contribuendo a far conoscere a livello globale le peculiarità e le sfide della biodiversità del Mar Ligure.

Il momento più emozionante dell’anno

Tra le tante emozioni vissute nel 2024, spicca un episodio che resterà per sempre nei cuori del team e dei volontari. Durante un’uscita di monitoraggio,un giovane di capodoglio, accompagnato da una femmina, ha deciso di avvicinarsi al gommone. Il piccolo, incuriosito, ha iniziato a giocare, muovendosi attorno all'imbarcazione e regalando a tutti un momento di pura magia. Un incontro raro e speciale, che ha ricordato a tutti noi la bellezza e la fragilità degli ecosistemi che ci impegniamo a proteggere ogni giorno.

Condivisione e partecipazione: un legame profondo con la comunità

L’amore per il mare è stato trasmesso a migliaia di persone grazie a 75 eventi divulgativi e 3 corsi di formazione. Tra questi, il “Tarta Day” e le “Biopasseggiate” hanno visto la partecipazione di famiglie, scuole e turisti, che hanno camminato accanto ai biologi marini, scoprendo la ricchezza e la bellezza della costa ligure. Ogni evento è stato un’occasione per rafforzare il legame tra la comunità e l’ambiente marino, promuovendo un senso di responsabilità collettiva e comportamenti sostenibili. Delfini del Ponente desidera quindi ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere il 2024 un anno così speciale: volontari, sostenitori, partner istituzionali e la comunità locale. In particolare i Comuni di Alassio, Laigueglia, Imperia, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Santo Stefano al Mare e Taggia, Il CEAS di Imperia e le Capitanerie di Porto di Andora, Imperia e Sanremo che ci hanno permesso con la loro sinergia e collaborazione di essere ancora più presenti sul territorio e coinvolgere sempre più persone. Anche quest’anno, desideriamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno creduto nel progetto primi fra tutti i nostri soci e volontari. Una menzione particolare va a Transmare SRL, a Yacht Club Imperia, Confindustria Imperia, Automarocchi SRL e Sailing Geo che ormai da anni ci sostengono.