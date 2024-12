Incendio a Latte. Intervento dei vigili del fuoco in serata per spegnere le fiamme divampate in un tetto di un'abitazione in località Casette nella frazione di Ventimiglia.

Il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha contenuto l'incendio che sembra essere stato causato da una stufa. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.

La squadra dei vigili del fuoco si occuperà anche di bonificare l'area.